إصابة رونالدو تربك النصر قبل الموقعة الآسيوية

2025-03-02 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

بات في حكم المؤكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر السعودي عن مباراة فريقه المقبلة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتأهب النصر لمواجهة استقلال طهران الإيراني مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الذهاب لثمن نهائي البطولة.

وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن رونالدو سيغيب عن النصر أمام الاستقلال بسبب الإصابة.

وشارك رونالدو مساء الجمعة الماضي في خسارة فريقه أمام العروبة بهدفين مقابل هدف بالجولة 23 من دوري روشن للمحترفين، فيما لم يعلن النصر رسميا عن طبيعة إصابة "الدون".

وإلى جانب رونالدو فإن المدافع علي لاجامي سيستمر غيابه عن النصر إذ لم يتعاف من الإصابة التي كان قد تعرض لها في التدريبات خلال وقت سابق.

ويمثل غياب رونالدو عن النصر صدمة حيث يتصدر النجم البرتغالي قائمة هدافي فريقه في دوري الأبطال برصيد 6 أهداف بفارق هدف عن متصدري هدافي المسابقة هذا الموسم، سالم الدوسري "الهلال" وجاسبر أساني "جوانجزو".