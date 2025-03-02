2025-03-02 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، ان العراق صدر اكثر 200 الف برميل لامريكا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.535 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 260 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.275 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت 228 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 29 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 257 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.818 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 445 ألف برميل يوميا، تلتها فنزويلا بمتوسط 276 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمتوسط 252 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بمعدل 191 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل كانت بمعدل 171 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 150 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا 77 ألف برميل يومياً" .