زحام وتكدس للعجلات على الطرق والتقاطعات الرئيسة في بغداد

2025-03-02 09:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاحد (2 شباط 2025)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها وذلك بالتزامن مع بداية الدوام الرسمي.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

جسر المثنى مزدحم

جسر الائمة مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

مجسّر اليرموك مزدحم

تقاطع النداء مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

ساحة بيروت مزدحمة

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع المصافي مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

شارع النضال مزدحم

شارع الجوازات مزدحم

شارع الصناعة مزدحم

شارع البيجية مزدحم

ساحة الفارس مزدحمة

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع المنصور مزدحم

شارع النقابات مزدحم

شارع ابو جعفر المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع 14 تموز مزدحم

شارع قطر الندى مزدحم

منطقة البياع مزدحمة

الشارع التجاري في السيدية مزدحم

شارع المعتز مزدحم

نفق الشرطة مزدحم