أنشيلوتي يعلق على الخسارة أمام ريال بيتيس

2025-03-02 09:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، استياءه من الخسارة (1-2) أمام مضيفه ريال بيتيس، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع نفسه.. فقدنا السيطرة أمام فريق لعب بشكل أفضل، واستحق الفوز".

وبخصوص تراجع نتائج الفريق الملكي، وفقدان النقاط في سباق الليجا، صرح: "نعم، هذه خسارة مؤلمة.. علينا أن نرد الفعل سريعًا".

وواصل :" الهزيمة في هذه المرحلة تكلفنا الكثير، لأن جميع الفرق تبذل قصارى جهدها، بينما لم نقدم الأداء المطلوب ".

وبشأن المواجهة المرتقبة مع أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، قال أنشيلوتي: "إذا لعبنا بهذا الشكل، فلن نحقق الفوز يوم الثلاثاء.. هذا واضح تمامًا".

وأردف المدرب المخضرم: "أتمنى أن يكون ما حدث اليوم بمثابة جرس إنذار لنا.. كنا نبدو في الفترة الأخيرة فريقًا منظمًا ومتوازنًا، لكننا لم ننجح في تطبيق ذلك في هذه المباراة".