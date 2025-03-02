2025-03-02 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنتين لمعالجة جميع المشاريع المتلكئة في العراق، فيما أشارت الى معالجة 73 مشروع مستشفى متلكئاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل جارٍ بشكل مكثف لمعالجة المشاريع المتلكئة وفق آليات، حيث تم تشكيل لجنتين رئيسيتين، كلتاهما برئاسة وزير التخطيط، محمد علي تميم، تتولى اللجنة الأولى متابعة مشكلات المستشفيات المتلكئة، فيما تعنى اللجنة الثانية بمعالجة باقي المشاريع".

وأضاف الهنداوي أن "اللجنة المختصة بالمستشفيات تمكنت من معالجة مشكلات 73 مستشفى متوقفاً في مختلف المحافظات، بسعات سريرية مختلفة، وقد دخلت 15 منها الخدمة بعد استكمال أعمال التأهيل، فيما يجري استئناف العمل في مستشفيات أخرى أو استكمال الإجراءات اللازمة لعودتها إلى الخدمة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان إعادة تلك المستشفيات الى الخدمة".

وفي ما يخص مشروع بابل الأثرية، أوضح الهنداوي أن "فريقاً متخصصاً من وزارة التخطيط زار الموقع مؤخراً، للوقوف على أسباب التوقف والإشراف على سير العمل في المشروع"، مبينا أن" الوزارة دعت الجهات المعنية، إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة للإسراع في إنجاز المشروع".