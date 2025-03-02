الداخلية تعلن عن آلية لتسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم

2025-03-02 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالأرقام عن عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها، فيما أشارت الى أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام.

وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)"، داعياً الجانب الإعلامي الى "إسناد جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة في حث المواطنين في هذا الجانب".

وأشار سلطان الى أن هناك نشاطات أخرى منها:

- تسجيل أسلحة المواطنين في دورهم السكنية، حيث ستستمر هذه العملية لغاية 31/12/2025، حيث بلغ عددهم حتى الان أكثر من 35 ألف رب أسرة مسجل.

- ضبط ألف قطعة سلاح غير مرخصة ضمن إحصائيات عام 2024.

- إعادة الأسلحة المسلمة الى العشائر.

- سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح متنوعة من الوزارات المدنية، والعمل مستمر.

- ضبط ملايين الأعتدة والذخائر ومئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة والعمل مستمر أيضاً.

- محاربة الدكة العشائرية وإطلاق العيارات النارية.

- غلق محال بيع الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي العنف في مواقع التواصل الاجتماعي.