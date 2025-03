هيئة الرأي بالتربية تصوت على التريث بقرار زيادة رسوم الخدمات الإدارية والامتحانية

2025-03-02 11:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية، اليوم الأحد، على التريث في تنفيذ قرار زيادة الرسوم المستلمة من الخدمات الإدارية والامتحانية. وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته (المدى)، أنه "جرى اجتماع اليوم الأحد في وزارة التربية بين الوزير إبراهيم نامس الجبوري مع أعضاء هيئة الرأي". وأضافت أن "هيئة الرأي صوتت خلال الاجتماع على التريث في […]

