2025-03-02 11:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، بأن بلاده في حالة حرب شاملة مع العدو. وقال الرئيس الإيراني: "نحن في حالة حرب شاملة مع العدو ويجب أن نستعد لذلك بدلا من إلقاء اللوم على بعضنا البعض". وأضاف: "كنت اعتقد أن الحوار سيكون الخيار الافضل لكن بعد رفض المرشد للحوار مع واشنطن سنلتزم بتوجيهاته". وتابع، […]

The post الرئيس الإيراني: نحن في حالة حرب شاملة ويجب أن نستعد لذلك appeared first on جريدة المدى.