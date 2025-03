ذي قار تنفذ مشروعا لمكافحة التصحر بالتعاون مع الأمم المتحدة

2025-03-02 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط الاستراتيجي، المهندس رزاق العلي، عن تنفيذ برنامج لمكافحة التصحر والتغير المناخي بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة (UN-Habitat)، وبإشراف رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن المشروع يشمل مراحل متعددة تهدف إلى زراعة مناطق واسعة من المحافظة بالأشجار المقاومة للجفاف. وأوضح العلي في...

