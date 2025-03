2025-03-02 11:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت دائرة تموين ذي قار التابعة لوزارة التجارة اليوم، عن استمرار توقف عمليات النقل والفرز والإضافة في المحافظة، وذلك بناءً على توجيه من الوزارة ،وأكدت الدائرة أن عوائل المحافظة ستتمكن قريبًا من تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر تطبيق سيتم نشره في وقت لاحق. وذكر مصدر مسؤول في...

