بالصور: النفايات على الطريق العام تخنق مناطق السفينة جنوب الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تشهد مناطق السفينة والفجوة وتقاطع السيدناوية جنوب مدينة الناصرية انتشاراً غير مسبوق لظاهرة حرق النفايات على الطريق العام، مما يسبب حالات اختناق وأضرار صحية وبيئية تهدد حياة الأهالي، رغم النداءات المتكررة، تبدو البلدية عاجزة عن معالجة المشكلة ورفع النفايات المتناثرة. وقال المواطن عمار طعمه لشبكة اخبار الناصرية:...

