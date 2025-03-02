احتياطيات العراق من الذهب ترتفع لتبلغ أكثر من 17 تريليون دينار

2025-03-02 11:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنه سجّل نمواً في احتياطياته من الذهب بنسبة 45.1 في الفصل الرابع من العام 2024 مقارنة بالفصل نفسه للعام السابق. وذكر البنك في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن احتياطياته من الذهب ارتفعت من 12.29 ترليون دينار في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 17.83 ترليون دينار للفصل نفسه في عام 2024 نتيجة ارتفاع كمية كمية الذهب وأسعار الذهب. وأضاف البيان أن هذا يحمل فوائد جمة إذ يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحمي من المخاطر، ويُعتبر أداة مهمة للتدخل في سوق الصرف. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام