تراجع جديد لأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد

2025-03-02 11:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد . وشهدت أسعار الدولار انخفاضاً في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 148500 دينار مقابل 100 دولار. وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام