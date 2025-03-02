2025-03-02 11:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدَّدت وزارة النقل منتصف 2025، موعداً لإكمال عمليات إعمار وتأهيل خطوط السكك الحديد والمحطات المتضررة التي ستتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية. وبحسب مدير عام الشركة العامة لسكك العراق التابعة للوزارة جبار عليوي في حديث لـ الصباح تابعته الاقتصاد نيوز، فإنَّ نتائج كشف البنى التحتية لمسار خط السكك بدءاً من المناطق الجنوبية إلى مدينة ربيعة في محافظة نينوى، أظهرت أنَّ أغلب الخطوط بحالة جيدة، ويمكن استخدامها للنقل للمرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية، عدا التي دمرها إرهابيو داعش في المناطق الشمالية والغربية، محدّداً منتصف 2025، موعداً لإكمال إعمار وتأهيل جميع الخطوط والمحطات المتضررة. وكشف عن التنسيق مع الحكومات المحلية لتأهيل الأضرار فيها لاسيما خط بغداد القائم رمادي حصيبة، وإعادة تشييد أربعة جسور مهمة في محافظة الأنبار قام الإرهابيون بتفجيرها قبل تحرير هذه المدن. وأضاف عليوي أنه خلال المدة الماضية تم إنجاز خطي سكة المحمودية – المسيب، وحجامة – ساوة بنسبة 100 بالمئة، والمباشرة بإعداد التصاميم لإنجاز خط سكة حديد الشعيبة ميناء الفاو الكبير المزدوج ضمن مسار طريق التنمية، كما سيتم إنشاء خطوط سكك جديدة من جميع المحطات باتجاه سايلوات الدورة والديوانية والحلة، وتأهيل جميع الخطوط باتجاه المتبقي منها. وذكر أنَّ عمليات الإعمار ستتضمن إنشاء خطوط جديدة تصل إلى المخازن والمستودعات بالمصافي الرئيسة بضمنها الدورة وبيجي والشعيبة والقيارة، وكذلك مستودعا نفط الحلة والديوانية وتأهيل جميع خطوط المستودعات والمصافي على امتداد خط طريق التنمية. وكشف عن التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة لإنشاء خط سكة مزدوج يمتد بين محطتي قطار المسيب وكربلاء المقدسة ومصفى نفط كربلاء، مع بناء ثلاث محطات للقطارات واحدة منها في آي بي، وإعمار الجسور المهمة على تقاطعات الطرق والسكك المارة فوق الأنهار والمبازل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام