2025-03-02 11:18:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة في عموم البلاد، تبدأ بطقس غائم وممطر يوم الثلاثاء المقبل. وقالت الهيئة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “يوم غد الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون […]

ظهرت المقالة أمطار يرافقها ارتفاع بدرجات الحرارة في طقس العراق للأيام المقبلة أولاً على ايشان.



