2025-03-02 11:18:04 - المصدر: ايشان

تجمع متظاهرون أمام معارض “تسلا” في أنحاء الولايات المتحدة، اليوم الأحد، احتجاجا على إجراءات الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الملياردير إيلون ماسك، وجهوده الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي بدعم من الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار رد الفعل المتصاعد في أمريكا الشمالية وأوروبا ضد دور ماسك المثير للجدل في واشنطن. ويأمل منتقدو […]

ظهرت المقالة “إحرقوا تسلا”.. احتجاجات في أمريكا ضد إيلون ماسك بسبب حملته للتقليص الحكومي أولاً على ايشان.



