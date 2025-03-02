اليوم.. أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق

2025-03-02 11:20:03 - المصدر: واع

تنطلق، اليوم الاحد، منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق لمحترفي كرة القدم للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة أربع مباريات، في بغداد والبصرة وميسان.

أولى مباريات الجولة سيحتضنها ملعب الفيحاء وتجمع نفط البصرة وضيفه كربلاء، ويسعى الأخير إلى ترتيب أوراقه والهروب من قاع الترتيب بقيادة مدربه، حسن أحمد عبر خطف ثلاث نقاط تبعده أكثر عن مناطق الخطر بدوره، يبحث نفط البصرة عن تحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في سلم الترتيب وتعويض النتائج السلبية الأخيرة التي تعرض لها.

وفي لقاء آخر يستقبل ملعب ميسان، مواجهة نفط ميسان وضيفه الكرخ، ويأمل أصحاب الدار انتزاع النقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في سلم الترتيب العام تحت قيادة المدرب، علي عبد الجبار، بدوره سيحاول فريق الكرخ العودة وفي جعبته نقاط الفوز من أجل تعزيز موقعه .

ويستضيف ملعب المدينة الدولي، لقاء ديالى مع الحدود ،فيما يشهد ملعب الشعب الدولي قمة مباريات اليوم والتي تجمع القوة الجوية العائد الى تحقيق نغمة الفوز في مبارياته الأخيرة مع فريق النفط الطامح الى إعادة تقديم عروضه الجيدة التي ابتدأ بها منافسات الدوري.