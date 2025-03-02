المالية الاتحادية ستباشر بتمويل رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم خلال يومين

2025-03-02 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (2 اذار 2025)، أن وزارة المالية الاتحادية ستباشر بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إنه "تم تدقيق القوائم التي أرسلتها حكومة الإقليم، وسيتم المباشرة بتمويل رواتب الموظفين في كردستان خلال اليومين المقبلين، بعد جميع الإشكاليات".

وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية سترسل مبلغ 950 مليار دينار لتمويل رواتب شهر شباط، وبعدها حكومة الإقليم تعلن عن جدول لصرف الرواتب".

ويوم امس السبت (1 آذار 2025)، ذكر مصدر كردي مسؤول بان وزارة المالية سترسل رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدا على وجود مشكلة بالاتفاق بين الإقليم والمركز.

يبدوا ان المصدر، اعرب عن تخوفه لـ"بغداد اليوم"، بقوله، "ان حكومة الإقليم لم تلتزم ببنود الاتفاقية مع بغداد، وربما قد يسبب ذلك اشكالًا للرواتب".

فيما أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، في وقت سابق، بأن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.