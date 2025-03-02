اليوم.. اربع مباريات بافتتاح الجولة الـ22 من دوري نجوم العراق

2025-03-02 12:01:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تبدأ اليوم الأحد (2 آذار 2025)، منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات، في بغداد والبصرة وميسان.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، ان ملعب المدينة الدولي سيحتضن مباراة ديالى والحدود، الساعة الثامنة والنصف مساءً، فيما سيشهد ملعب ميسان مباراة نفط ميسان والكرخ بالتوقيت ذاته.

وأضاف، ان نادي كربلاء سيحل ضيفا على ملعب الفيحاء لمواجهة تجمع نفط البصرة، اما ملعب الشعب الدولي سيشهد قمة مباريات اليوم والتي تجمع القوة الجوية مع فريق النفط في التوقيت نفسه.