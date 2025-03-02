2025-03-02 12:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، عن الموقف الشهري للنزلاء المطلق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر شباط 2025.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "العدد الإجمالي للمفرج عنهم بلغ (594) نزيلاً في بغداد والمحافظات، من بينهم (572) أُطلق سراحهم بقرارات إفراج، أو بقرار تمييزي، أو بعد انتهاء مدة محكوميتهم".

وأضافت أن الدائرة تواصل متابعة آلية إطلاق السراح بدقة، لضمان استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما ينسجم مع معايير العدالة وسيادة القانون.



