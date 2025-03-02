البصرة.. صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب حقل نفطي

2025-03-02 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خرج المئات من المتظاهرين أمام حقل غرب القرنة 1، يوم الأحد، للمطالبة بتشغيل أبناء قضاء الصادق شمالي البصرة، من العاطلين عن العمل.

وتعرض المتظاهرون إلى اعتداء من قبل القوات الامنية المشرفة على تأمين الحقل، وتم تفريقهم باستخدام العصي والهروات، وفقاً لما اظهرته مقاطع مصورة وردت من البصرة.

وحقل القرنة، هو أحد الحقول النفطية التي تقع في جنوب العراق وبالتحديد في محافظة البصرة، يعتبر من حقول البصرة المهمة وهو مستثمر حاليا من قبل شركة نفط الجنوب التابعة لوزارة النفط الاتحادية.

وبهذا الصدد قال ممثل مهندسي قضاء الصادق، حسن وميض، لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين اليوم أغلبهم من المهندسين العاطلين عن العمل والذين ظهرت أسماؤهم ضمن الـ 1000 درجة وظيفية، لكن لغاية الآن لم يباشروا بالعمل".

وأكد أن "الحكومة المحلية اجتمعت مع المتظاهرين وأبلغتهم بحلول ٱنية خلال شهر، ورغم انتهاء المدة لم يتم طرح حلول جدية لتشغيل العاطلين".

واضاف وميض، أن "التظاهرات ستستمر أمام حقل غرب القرنة 1 بعد أن كانت أمام الحقل 2، رغم فضها من قبل القوات الأمنية، ولن ينسحب المتظاهرون حتى تنفيذ مطالبهم".

وعادة ما تشهد البصرة تظاهرات احتجاجية للمطالبة بفرص عمل تستهدف حقول النفط والموانئ، حيث أغلق العشرات من المحتجين، الشهر الماضي، أبواب حقل الرميلة النفطي.