الحكومة العراقية تطلق "مبادرة الخير" لدعم الشباب

2025-03-02 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق المجلس الأعلى للشباب، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "مبادرة الخير"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الشباب في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ.

ذكر ذلك بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، وبين أن المبادرة تتضمن تقديم قروض ميسرة جداً لدعم المشاريع الشبابية في القطاعات المستهدفة، إلى جانب توفير التدريب والتأهيل اللازمين للراغبين في المشاركة.

كما تشمل المبادرة، وفق البيان، تقديم الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال الشباب، إضافةً إلى تزويد المشاريع الفائزة بتجهيزات حديثة لتعزيز الإنتاج الزراعي، مع ضمان المتابعة المستمرة لضمان نجاحها واستدامتها.

ودعا المجلس الأعلى للشباب جميع الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة ضمن القطاعات المذكورة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://farmer.youthiraq.iq