وزير التعليم: حراك لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية

2025-03-02 12:35:12 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، عن حراك لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية، فيما أشار الى التوجه لتوقيع مذكرات تفاهم وتوفير زمالات للطلبة في الجامعات الدولية.

وقال العبودي، خلال الملتقى العراقي السنوي للذكاء الاصطناعي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يجب مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة"، مشيراً إلى أن "الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحّة في مختلف المجالات العلمية والتعليمية".

وأضاف أن "الوزارة استحدثت كلية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أقسام ومراكز متخصصة، كما تعمل على تطوير المناهج الدراسية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية للدراسات الأولية والعليا"، مبينا أن "الوزارة أطلقت جائزة الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وأسست نوادي هندسة الذكاء الاصطناعي في الجامعات والكليات، إلى جانب مشاريع مختبرات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".

ولفت، الى أن "هذه الجهود تأتي ضمن إطار التحول الرقمي الشامل الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء في 17 شباط 2025، والذي يهدف إلى أتمتة العمليات والإجراءات التعليمية".

وشدد العبودي، على "ضرورة تعزيز التعاون العلمي والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على توقيع مذكرات تفاهم وتوفير زمالات دراسية لطلابها في الجامعات الدولية المتقدمة، سعياً لترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي في الأوساط الأكاديمية والعلمية".