رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وفد منظمة فجر العلمية الخدمات طبية في غزة

2025-03-02 12:35:17 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الأحد، مع وفد منظمة فجر العلمية الخدمات الطبية المقدمة في غزة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وفد منظمة فجر العلمية كلا من محمد طاهر أبو رغيف وزياد طارق وعبد الله عماد وعلي حافظ".

وأضاف أن "رئيس المجلس أطلع على إيجاز حول طبيعة عمل المنظمة، كما استمع إلى الشرح المقدم من محمد طاهر ابو رغيف عن ظروف عمله في قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية الإنسانية للمحتاجين".