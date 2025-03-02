2025-03-02 12:35:17 - المصدر: واع

بغداد- واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، اجتماعا بقطاع الكهرباء لمتابعة خطة صيف 2025.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لفريق قطاع الكهرباء لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن خطة صيف 2025".

واضاف ان "الاجتماع يهدف لمتابعة إجراءات الجباية والتحول الإلكتروني في فروع القطاع".