القاضي زيدان يلتقي وفد "فجر العلمية" ويستعرض جهودها الإنسانية في غزة

2025-03-02 12:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، وفد منظمة فجر العلمية، لبحث طبيعة عمل المنظمة وجهودها الإنسانية.

وذكر بيان للمجلس، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وفد المنظمة قدّم إيجازاً لرئيس المجلس حول طبيعة عملها، كما استمع القاضي زيدان إلى شرح مفصل من الدكتور محمد طاهر أبو رغيف بشأن ظروف عمله في قطاع غزة، ودوره في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين".



