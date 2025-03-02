2025-03-02 12:37:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة تسويق النفط سومو، عن تصدير 3 منتجات نفطية بكمية بلغت أكثر من 4 ملايين طنٍ من المشتقات النفطية خلال الربع الرابع من العام 2024. وقالت سومو في جداول لها اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، ان العراق صدر 4 ملايين و 465 ألفا و 749 طنا من المشتقات النفطية اعتبارا من شهر تشرين الاول ولغاية شهر كانون الأول من عام 2024. وأضافت الشركة أن العراق صدر زيت الوقود بمقدار 4 ملايين و 216 ألفا و 145 طنا في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت فيها الصادرات من زيت الوقود مليونين و796 الفا و606 أطنان. ووفقا للجداول، فإن العراق صدر ايضا مادة النفثا بمقدار 194 الفا و 637 طنا، مشيرة الى انه تم تصدير وقود الطائرات ايضا بكمية 54 الفا و 967 طنا. والنفثا هي مادة وسيطة موجهة إما لصناعة البتروكيماويات مثل تصنيع الإيثيلين أو إنتاج العطريات أو لإنتاج البنزين عن طريق الإصلاح أو الأيزومرات داخل المصفاة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام