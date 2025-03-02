المجلس الأعلى للشباب يطلق "مبادرة الخير"

2025-03-02 12:37:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلق المجلس الأعلى للشباب، اليوم الأحد، مبادرة الخير بتوجيه من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أنه في إطار دعم الحكومة للشباب، الذي يمثل إحدى مفردات البرنامج الحكومي، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للشباب، محمد شياع السوداني، أطلق المجلس مبادرة الخير، وهي مبادرة وطنية شاملة تستهدف تمكين الشباب في قطاعات: الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ. وأوضح البيان، أن المبادرة، تتضمن توفير التمويل المالي بقروض ميسّرة جداً للشباب من أصحاب المشاريع في هذه القطاعات، وتدريب وتأهيل الفئات الشابة المتقدمة للاشتراك في المبادرة ضمن القطاعات المذكورة، وتوفير الإرشاد والتوجيه لرواد المشاريع الشبابية فيها. وأضاف، أن المبادرة تتضمن أيضاً تقديم المساعدة في حصول المشاريع الشبابية الفائزة على تجهيزات حديثة تمكّن المشاركين من تعزيز الإنتاج الزراعي، وكذلك توفير المتابعة الدقيقة للمشاريع الشبابية الفائزة؛ لضمان النجاح والاستدامة. ودعا المجلس الأعلى وفقاً للبيان، الشباب الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة ضمن قطاعات: الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ، إلى التسجيل ضمن الرابط أدناه: ‏https:farmer.youthiraq.iq ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام