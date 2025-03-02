2025-03-02 12:37:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن مبادرة بيئية لمعامل الطابوق. وقال البنك المركزي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إنه في ظل التوجهات العالمية، واتساقاً مع سياسات البنوك المركزية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، نعلن تبني حلولاً للطاقة النظيفة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه إنطلاقاً من هذا الدور نعلن عن شمول معامل الطابوق الطوب المحلية، بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة للتحول من استخدام الوقود الملوِث النفط الاسود إلى الوقود الأنظف الغاز المسال للحد من تلوث الهواء، رافعاً سقف القرض لغاية500 مليون دينار لكل معمل من خلال المصارف العراقية المرخصة. وأوضح البيان، أن البنك المركزي قرر ايضاً دعم صندوق حماية وتحسين البيئة بمبلغ 1 مليار دينار لمواجهة تلوث الهواء والتغيرات البيئية الناتجة عن ذلك ،لافتاً إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الإقتصادية الخضراء وتقليل التأثير البيئي للصناعة ودعم التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر استدامة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام