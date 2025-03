2025-03-02 12:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالأرقام عن عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها، فيما أشارت الى أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام. وقال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن "عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)"، داعياً الجانب الإعلامي […]

