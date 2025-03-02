ضبط (100) مليون دينار معد للتهريب في منفذ طريبيل

2025-03-02 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط مبلغ (100) مليون دينار معد للتهريب في منفذ طريبيل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ طريبيل ضبطت مبلغ (100) مليون دينار بحوزة مسافر عراقي، مخبأ بطريقة احترافيه معد للتهريب".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مركز الجمرك"، مشيرة الى أنه "تمت إحالة المضبوطات إلى مركز شرطه جمرك طريبيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".