السيد السيستاني يشكر الطبيب محمد أبو رغيف على جهوده التي بذلها في غزة

2025-03-02 13:40:02 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع

قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، الشكر الى الطبيب العراقي محمد أبو رغيف على جهوده التي بذلها في غزة.

وقال مكتب المرجع الاعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني استقبل الطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي ويستمع منه إلى شرح عن الظروف الصحية والطبية الصعبة في قطاع غزة المنكوبة".

وأضاف ان "السيد السيستاني قدم الشكر للطبيب العراقي على جهوده التي بذلها طيلة وجوده هناك".