النفط: نجحنا بالوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه

2025-03-02 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكدت وزارة النفط، اليوم الاحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، زار معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل، وهو احد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة"، مؤكدا على "الدعم الكبير الذي توليه الحكومة والوزارة للقطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بجميع المفاصل المتعلقة في مجال صناعة الغازالسائل".

وقال إسماعيل: إن "المشاريع الإستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها"، مشدداً على "أهمية دعم مشاريع معامل تصنيع الأسطوانات الحديدية او البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الأليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز ،وبما يحقق الأهداف المشتركة للوزارة أوللمشروع الأستثماري".

وأشار، الى "نجاح الوزارة في الوصول الى الإكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية، حيث بلغ الإنتاج اليومي أكثر من ثمانية الآف طن باليوم، الى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة إستهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بإنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية".

واوضح البيان، ان "زيارة الوكيل رافقه فيها مدير عام شركة المشاريع النفطية ومدير فرع شركة تعبئة وخدمات الغاز السائل وعدد من المسؤولين، تضمنت جولة في ارجاء المعمل والاطلاع على العملية الإنتاجية".