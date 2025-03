النفط تعلن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية

2025-03-02 13:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل في بيان تلقته (المدى) إن "المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها، مشدداً على أهمية دعم مشاريع معامل تصنيع الأسطوانات الحديدية او البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة […]

