النفط تعلن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية

2025-03-02 13:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، إن المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها، مشدداً على أهمية دعم مشاريع معامل تصنيع الأسطوانات الحديدية او البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة ، ووضع الأليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز ،وبما يحقق الأهداف المشتركة للوزارة أوللمشروع الأستثماري. وأشار الى نجاح الوزارة في الوصول الى الإكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية ، حيث بلغ الإنتاج اليومي أكثر من ثمانية الآف طن باليوم، الى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة إستهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بإنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام