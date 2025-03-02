وزيرة الاتصالات تعلن عن توقيع عقد عالمي جديد في مجال الترانزيت

2025-03-02 13:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأحد، عن توقيع عقد عالمي جديد في مجال الترانزيت، فيما أكدت المضي تباعاً بالتوقيع مع جميع الشركات العالمية في المنطقة. وقالت الياسري في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن الوزارة أنجزت الكثير من المشاريع خلال الفترة الماضية ومنها مكافحة الفساد التي نتج عنها تفعيل المشاريع المهمة وتعظيم الإيرادات بسبب مكافحة الفساد، مبينة أنه من الأولويات الأساسية التي بدأناها وننوي إكمالها من عمر الحكومة المتبقي هو نشر خدمة الكيبل الضوئي على أوسع نطاق في العراق والاطفاء التدريجي لخدمة الواي فاي، إذ لا يليق بالعراق والعراقيين أن يتزودوا بالإنترنت عن طريق الواي فاي وهي خدمة الأبراج وهي خدمة ضعيفة ومحدودة وغير فاعلة. وأضافت من أولوياتنا أيضاً الرخصة الرابعة من الجيل الخامس مع شركة فودافون، موضحة أنها الرخصة الرابعة حيث يوجد لدينا آسيا وزين وكورك ، وسيدخل المشغل الحكومي ولكن بتقنية الجيل الخامس. ولفتت إلى أنه لدينا الأولوية الأخرى لمشاريع الترانزيت والكيبل البحري ، حيث تم توقيع عقد عالمي جديد في مجال الترانزيت مع شركة عمان تيل ،مؤكدة المضي تباعاً بالتوقيع مع جميع الشركات العالمية في المنطقة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام