المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر آذار

2025-03-02 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح مصدر مخول بوزارة المالية، يوم الأحد، أن الوزارة باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر آذار/مارس الجاري.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكرين لشهر اذار ستوزع مساء اليوم الاحد بعد وصول التخصيصات الخاصة بمبالغ المتقاعدين من الجهات المعنية".

في غضون ذلك أعلنت التقاعد الوطنية، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آذار/مارس وبشكل تدريجي.

ودعت الهيئة في بيان اليوم، المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم .