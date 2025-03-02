المرجع السيستاني يثمن جهود طبيب عراقي في إغاثة جرحى غزة

2025-03-02 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، بجهود طبيب عراقي في إغاثة جرحى غزة، واستمع منه خلال استقباله له، لتقرير عن أوضاع القطاع.

وجاء في بيان صدر، اليوم الأحد، عن مكتب المرجع في النجف، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المرجع الديني الأعلى استقبل (صباح يوم أمس السبت)، الطبيب العراقي البريطاني محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي واستمع منه إلى شرح عن الظروف الصحية والطبية الصعبة في قطاع غـــزة المنكوبة.

وأوضح البيان، أن المرجع الأعلى شكره على جهوده التي بذلها طيلة وجوده هناك، داعيا له بمزيد التوفيق والتسديد.

والدكتور محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي، طبيب بريطاني من أصل عراقي، وُلد في مدينة النجف في الثمانينيات، وانتقل مع عائلته إلى المملكة المتحدة، حيث أكمل دراسته الطبية وتخصص في جراحة الصدمات والأطراف العلوية والأعصاب الطرفية، وعمل استشاريًا في هذا المجال.

وفي الربع الأول من عام 2024، تطوع الدكتور الموسوي للعمل في مستشفيات قطاع غزة مع وفد طبي تابع لمؤسسة "فجر سينتيفيك"، وخلال فترة وجوده التي امتدت لأكثر من ستة أشهر، أجرى أكثر من 300 عملية جراحية معقدة وعالج ما يزيد عن 1200 مصاب، على الرغم من الظروف الصحية والطبية الصعبة.

ومن أبرز إنجازاته إعادة زرع ذراع طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، كانت قد بُترت نتيجة قصف إسرائيلي على محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

في 25 كانون الثاني 2025، أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور الموسوي، أشاد فيه بجهوده ووصفه بـ"سفير الإنسانية".

وعقبها، استجاب الدكتور الموسوي للدعوة، ووصل إلى العراق حيث حظي باستقبال رسمي من قبل رئيس الوزراء، وخلال اللقاء، جدد السوداني إشادته بجهود الدكتور الموسوي، معتبرًا أن ما قدمه يمثل موقفًا مشرفًا يعتز به العراقيون والأحرار حول العالم.

من جانبه، عبّر الدكتور الموسوي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء، مؤكدًا أن ما قام به في غزة كان واجبًا إنسانيًا يمليه عليه ضميره المهني والإنساني.