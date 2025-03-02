تراجع الدولار في العراق.. خبير يربطه بمخزون دول الجوار

2025-03-02 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أرجع الخبير الاقتصادي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، اليوم الاحد، سبب تراجع سعر الدولار في الأسواق المحلية إلى امتلاء "المحافظ الدولارية" لدول الجوار.

وقال داغر، لوكالة شفق نيوز، إن "تدفق كميات كبيرة من الدولارات إلى دول الجوار أدى إلى امتلاء احتياطياتها النقدية بالعملة الصعبة، ما ساهم في انخفاض سعر الدولار في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "استمرار هذا الانخفاض غير مضمون، نظراً لوجود مضاربات في سوق الدينار قد تؤثر على استقرار سعر الصرف".

وتشهد الأسواق المحلية في بغداد وإقليم كوردستان تراجعاً تدريجياً في سعر الدولار، حيث بلغ حالياً 147,000 دينار لكل 100 دولار في بغداد، بينما سجل في الإقليم 146,300 دينار لكل 100 دولار.