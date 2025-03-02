أسعار الدولار تتراجع "بشكل تدريجي" في بغداد وأربيل

2025-03-02 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تراجعاً تدريجياً في أسعار صرف الدولار الأمريكي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف عند الساعة الواحدة ظهراً 147,100 دينار لكل 100 دولار، بعدما كان 147,800 دينار صباح اليوم.

وفي الأسواق المحلية بالعاصمة، تراجعت أسعار الصرف لدى مكاتب الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 146,400 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 146,300 دينار.