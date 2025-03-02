2025-03-02 14:00:04 - المصدر: ايشان

استقبل سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله، الطبيب العراقي، الدكتور محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي واستمع منه إلى شرح عن الظروف الصحية والطبية الصعبة في قطاع غزة المنكوبة. ووفقا لقناة كربلاء الفضائية، فإن المرجع الأعلى شكر الطبيب أبو رغيف على جهوده التي بذلها طيلة وجوده هناك داعيا له بمزيد التوفيق والتسديد. […]

ظهرت المقالة الطبيب المعجزة في رحاب المرجعية: السيد السيستاني يستقبل الطبيب “أبو رغيف” أولاً على ايشان.



