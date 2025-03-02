نفط البصرة يترقب مواجهة كربلاء.. وصفقة الجمل على الأبواب
2025-03-02 14:05:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
يواصل فريق نفط البصرة، استعداداته المكثفة صباحاً ومساءً، تحضيراً لمواجهة فريق كربلاء اليوم الأحد، في افتتاح الجولة الـ 22 من منافسات دوري نجوم العراق، في مباراة يسعى من خلالها الفريق لتحقيق انتصار مهم لتعزيز موقعه في سلم الترتيب.
وقال مشرف الفريق، سعد كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الجهاز الفني بقيادة المدرب المساعد، سالم نيروز يعمل بجهود متواصلة لتهيئة اللاعبين فنياً وبدنياً، بهدف الظفر بالنقاط الثلاث، التي تُعد مفترق طرق في مشوار الفريق هذا الموسم".
وأضاف كريم أن" الفترة الماضية شهدت توقف المنافسات، مما أثّر سلباً في جميع الأندية، ومنها نفط البصرة، بسبب الإشكاليات المالية بين الشركة المشغلة لتقنية الـ"VAR" وشركة (لا ليغا)، لكن الفريق استغل هذه الفترة في تكثيف التحضيرات والعمل بوتيرة متصاعدة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى المسار الصحيح، خاصة بعد خسارة مواجهة الذهاب".
وبشأن المدرب الجديد، أوضح كريم، أن" المفاوضات مع المدرب المصري، حمزة الجمل، وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث تم الاتفاق على معظم التفاصيل بنسبة 85%، ومن المنتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد مباراة كربلاء".
وتابع كريم أن" هناك تناغماً كبيراً بين الهيئة الإدارية الجديدة برئاسة علاء الحيدري والجهاز الفني واللاعبين، إذ تعمل الإدارة على توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية، مما يسهم في رفع الروح المعنوية للفريق خلال المرحلة المقبلة".
يواصل فريق نفط البصرة، استعداداته المكثفة صباحاً ومساءً، تحضيراً لمواجهة فريق كربلاء اليوم الأحد، في افتتاح الجولة الـ 22 من منافسات دوري نجوم العراق، في مباراة يسعى من خلالها الفريق لتحقيق انتصار مهم لتعزيز موقعه في سلم الترتيب.
وقال مشرف الفريق، سعد كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الجهاز الفني بقيادة المدرب المساعد، سالم نيروز يعمل بجهود متواصلة لتهيئة اللاعبين فنياً وبدنياً، بهدف الظفر بالنقاط الثلاث، التي تُعد مفترق طرق في مشوار الفريق هذا الموسم".
وأضاف كريم أن" الفترة الماضية شهدت توقف المنافسات، مما أثّر سلباً في جميع الأندية، ومنها نفط البصرة، بسبب الإشكاليات المالية بين الشركة المشغلة لتقنية الـ"VAR" وشركة (لا ليغا)، لكن الفريق استغل هذه الفترة في تكثيف التحضيرات والعمل بوتيرة متصاعدة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى المسار الصحيح، خاصة بعد خسارة مواجهة الذهاب".
وبشأن المدرب الجديد، أوضح كريم، أن" المفاوضات مع المدرب المصري، حمزة الجمل، وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث تم الاتفاق على معظم التفاصيل بنسبة 85%، ومن المنتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد مباراة كربلاء".
وتابع كريم أن" هناك تناغماً كبيراً بين الهيئة الإدارية الجديدة برئاسة علاء الحيدري والجهاز الفني واللاعبين، إذ تعمل الإدارة على توفير جميع المتطلبات الفنية واللوجستية، مما يسهم في رفع الروح المعنوية للفريق خلال المرحلة المقبلة".