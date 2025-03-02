ضمن مشروع القرض الصيني.. الديوانية تفتتح ثانوية المتفوقين المختلطة

2025-03-02 15:15:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع – صفات العزاوي

أعلن عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة الديوانية، رحيم البديري، اليوم الأحد، افتتاح ثانوية المتفوقين المختلطة في قضاء البدير، ضمن مشروع القرض الصيني، فيما أشار الى أن الثانوية ستسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المدارس في قضاء البدير.

وقال البديري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح ثانوية المتفوقين ضمن مشروع القرض الصيني بحضور عدد من الشخصيات التربوية والاجتماعية البارزة، من بينهم عضو مجلس النواب، جواد البولاني، ومدير عام تربية الديوانية، أحمد خرباط الجليحاوي، ومدير تربية قضاء عفك ،محمد شبلي، إلى جانب العديد من المسؤولين المحليين".

وتابع، أن "افتتاح هذه الثانوية سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المدارس في قضاء البدير".

وأضاف البديري أن "ملف التعليم يحظى بمتابعة شخصية منه لضمان تقديم مستقبل تعليمي يتماشى مع تطلعات الطلبة والملاكات التربوية"، مؤكدا أن "العملية التعليمية في المحافظة تشهد دعماً مستمراً".

وفي ما يتعلق بملف التعليم في عموم محافظة الديوانية، أكد البديري أن "الاهتمام يشمل جميع المدارس في المحافظة وليس قضاء البدير فقط"، مشيرا إلى أن "طلبات قد قُدمت إلى وزير التربية لتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة ضمن خطط تطوير التعليم".

ولفت البديري إلى أن "الدوام الثلاثي يعد مسألة وقت"، داعياً المواطنين إلى "التحلي بالصبر، خاصةً أن القطاع التربوي عانى من الإهمال لسنوات طويلة".