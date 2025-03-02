نائب قائد العمليات المشتركة: قواتنا الأمنية اكتسبت خبرات كبيرة توازي جيوش العالم

2025-03-02 15:15:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأحد، أن العراق يمتلك تجربة عسكرية كبيرة وروحاً وطنية عالية، فيما أشار الى العمل على تطوير النضج الاستخباري لضمان استقرار البلاد.

وقال المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطط والاستراتيجيات العسكرية في تطور مستمر"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية العراقية اكتسبت خبرات كبيرة توازي جيوش العالم".

وأوضح، أن "أبطالنا يتمتعون بميزة الصبر والاستعداد للتضحية، وهي صفات موجودة في كل جيوش العالم، لكن من المهم تعزيز هذه القدرات العظيمة بمنظومات فنية متطورة، ووسائل مراقبة حديثة، وأسلحة متقدمة، لنواكب التطور العالمي".

وأضاف، أن "العراق يمتلك تجربة عسكرية كبيرة وروحاً وطنية عالية، ومع توفر التقنيات الحديثة، سنصل إلى مرحلة مطمئنة تضمن حماية البلاد".

وتابع، "لدينا عمل كبير في هذا المجال، كما أن النضج الاستخباري في تطور مستمر، مما يعزز مهنية مؤسساتنا الأمنية".