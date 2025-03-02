بعد انقطاعه لساعات.. خط "ميرساد" الناقل للكهرباء المستوردة من إيران يعود للعمل بنصف طاقته

2025-03-02 15:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أكد مصدر مطلع، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، عودة أحد أهم خطوط الكهرباء المستوردة من إيران إلى مناطق شرق العراق، وذلك بعد انقطاع دام لساعات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "خط (ميرساد) الناقل للكهرباء المستوردة من إيران إلى محافظة ديالى عاد مجدداً للعمل، لكنه يعمل بنصف طاقته فقط، أي ما يصل إلى نحو 200 ميغاواط، بعد انطفائه لساعات لأسباب غير معروفة".

وأضاف أن "الخط يعد من أهم خطوط تزويد قاطع شرق العراق بالكهرباء المستوردة من إيران، وهو مخصص لمحافظة ديالى بقدرة قصوى تصل إلى 400 ميغاواط، إلا أن التجهيز الحالي لا يتجاوز 200 ميغاواط، مما يؤدي إلى زيادة ساعات القطع المبرمج في المدن والقصبات التي تعتمد على هذا الخط، لا سيما في مناطق شرق وشمال شرق المحافظة".

وأشار المصدر إلى أن "الخط تعرض خلال الأشهر الماضية إلى عمليات انقطاع متكررة، استمر بعضها لأيام، بسبب إجراءات صيانة أو برمجة من الجانب الإيراني، فضلاً عن نقص القدرة على تزويد العراق بالطاقة نتيجة الحاجة الفعلية للتيار الكهربائي داخل إيران".