المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف

2025-03-02 15:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي.

وذكر مكتب المرجع الديني الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السيد السيستاني استقبل صباح أمس السبت الطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف الموسوي واستمع منه إلى شرح عن الظروف الصحية والطبية الصعبة في قطاع غزة المنكوبة".

وأضاف أن "السيد السيستاني شكر الطبيب أبو رغيف على جهوده التي بذلها طيلة وجوده في قطاع غزة داعيا له بمزيد التوفيق والتسديد".







