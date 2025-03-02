سؤال نيابي لوزير الدفاع العراقي حول استثمار أرض معسكر الغزلاني.. وثيقة

2025-03-02 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، يوم الأحد، بسؤال نيابي موجه إلى وزير الدفاع بشأن مشروع تطوير جزء من أرض معسكر الغزلاني بمحافظة نينوى، ومنح 70% من الأراضي للمستثمر قال "إنها "دون وجه حق".

وقال الجبوري، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن هذا السؤال يأتي في إطار الواجب الدستوري للرقابة على أداء السلطة التنفيذية وحرصاً على تبين الحقائق المتعلقة بهذا المشروع.

وأكد الجبوري أن السؤال النيابي يهدف إلى حماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة لمنتسبي وزارة الدفاع في محافظة نينوى.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن منح 1500 دونم من الأراضي لإقامة مشروع سكني لصالح منتسبي الوزارة، إلا أن 70% من هذه الأراضي ستذهب إلى المستثمر، بينما تحتفظ الدولة بنسبة 30% فقط.

وأضاف الجبوري أن هذا التوزيع يثير تساؤلات حول الأسس القانونية والاقتصادية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذا القرار، خاصةً في ظل وجود مناطق أخرى لا تحتاج إلى بنى تحتية مكلفة ويمكن تطويرها بشكل أكثر فعالية.

وطلب النائب من وزير الدفاع تقديم إجابات واضحة حول التكييف القانوني للمشروع، والأسس التي تم على أساسها منح الاستثناء من شرط الإعلان، والمبررات الفنية والقانونية التي دفعت الوزارة إلى اختيار هذه المنطقة بالتحديد.

ومعسكر الغزلاني، الواقع في مدينة الموصل، يُعتبر من أقدم وأكبر معسكرات الجيش العراقي، وقد استخدمه تنظيم "داعش" كقاعدة رئيسية خلال سيطرته على المدينة عام 2014.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتخصيص جزء من أراضي معسكر الغزلاني لإنشاء مشروع سكني استثماري، حيث تم تخصيص مساحة تبلغ 3000 دونم لوزارة الدفاع، بينما خُصصت المساحة المتبقية لبلدية الموصل بهدف تطوير مجمعات سكنية واستثمارية كبيرة، مما سيسهم في توفير آلاف الوحدات السكنية في قلب مدينة الموصل.

وفي 4 اذار 2024، قام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بزيارة إلى محافظة نينوى للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة.





