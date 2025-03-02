السوداني يوجه بتحسين الكهرباء وزيادة وقود المولدات خلال رمضان

2025-03-02 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاحد، وزارة الكهرباء بإجراءات فنية لتحسين الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان، وزيادة تجهيز المولدات الأهلية بالوقود.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس اليوم، اجتماعاً لفريق قطاع الكهرباء، خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة صيف 2025، وإجراءات الجباية والتحوّل الإلكتروني في جميع فروع القطاع.

وشهد الاجتماع استعراض مفردات الخطة الطارئة التي أعدت للصيف القادم، والوقوف على احتياجات قطاعات الإنتاج والتوزيع، والمشاريع الكهربائية المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة قريباً، فضلاً عن مناقشة ملف الجباية، ودراسته من الجوانب الميدانية والفنية.

وبحسب البيان، فقد وجّه السوداني باتخاذ وزارة الكهرباء إجراءات فنية لتحسين واقع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، كما أوعز بتوفير حصّة إضافية من الوقود للمولدات الأهلية من أجل زيادة ساعات التجهيز، ومراعاة احتياجات المواطنين خلال أوقات الفطور والسحور.

وأشار إلى أهمية الجباية، بوصفها المسار الذي يؤمن استمرار قدرة الدولة على إدامة إنتاج الطاقة، مشدداً على ضرورة إنهاء بعض الممارسات السلبية في نصب المقاييس.

ووجه السوداني كذلك، بالتحقق من شبهات الفساد في هذا الجانب لبعض المناطق، وحالات الاستثناء غير القانونية لبعض المراكز التجارية والصناعية من عملية نصب المقاييس.

كما جرت خلال الاجتماع مناقشة ملف الصيانة، وخطة وزارة الكهرباء في تنفيذ عمليات الصيانة للمحطات الكهربائية والوحدات التوليدية وخطوط النقل في عموم العراق، والتخصيصات المالية المرصودة لها، وضرورة استكمال الصيانة قبل موسم ذروة الطلب.

وبحسب البيان، فقد جرى بحث سير تجهيز وقود زيت الغاز لمحطات الكهرباء والكميات المطلوبة للتجهيز، وآليات توفيره، وكل التفاصيل الفنية المتعلقة بالنقل، من أجل الحفاظ على استقرار إمداد الطاقة الكهربائية للمواطنين، فضلاً عن مناقشة المنصات العائمة وآليات التنفيذ والسّعات المتاحة، وكمية الطاقة الكهربائية التي ستوفرها.