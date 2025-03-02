2025-03-02 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الأحد، السيطرة على فيروس الحمى القلاعية الذي أصاب المواشي في بغداد وعدد من المناطق والحد من انتشاره، مبينة أن 6 محافظات لم تسجل أي إصابة.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر دائرة البيطرة والدوائر الاخرى في وزارة الزراعة تمكنت من السيطرة على فيروس الحمى القلاعية الذي أصاب حيوان الجاموس في بغداد والمحافظات ومنع انتشاره وانتقاله إلى محافظات إلى أخرى".

واضافت، أن "هناك 6 محافظات من ضمنها محافظتا كربلاء والنجف لم تسجل أية إصابة بفيروس الحمى القلاعية"، مؤكدة أن "هذا الفيروس تسبب بنفوق المئات من رؤوس الجاموس في العراق".

كما اشارت الى انه "وبعد الفحوصات التي أجرتها كوادر دائرة البيطرة أكدت أن الفايروس لا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وأن المنتجات الغذائية من اللحوم الحمراء والألبان سليمة".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدة مناطق أخرى نفوق المئات من المواشي، مما أثار جدلا واسعا وتكهنات مختلفة، وتباينت ردود الفعل بين من رأى في الأمر مؤامرة تستهدف الحكومة، وبين من اتهمها بالتقصير في أداء واجبها.

وأعلنت وزارة الزراعة عن نفوق 654 رأسا من الماشية لإصابتها بالحمى القلاعية ضمن حصيلة أولية في 4 مناطق في بغداد، وهي الوحدة، والنهروان، و الفضيلية، و جرف النداف.