2025-03-02 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد فني وتقني من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان إلى العاصمة بغداد، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية حول متعلقات توطين رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم.

وأكد مصدر كردي مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن "الوفد يحمل معه سبعة أنواع من كُتب تمويل الرواتب، التي تشمل فئات متعددة مثل المتقاعدين، الموظفين المدنيين، العسكريين، الرعاية الاجتماعية، وغيرها".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد (2 آذار 2025)، كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية الاتحادية ستباشر بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إنه "تم تدقيق القوائم التي أرسلتها حكومة الإقليم، وسيتم المباشرة بتمويل رواتب الموظفين في كردستان خلال اليومين المقبلين، بعد جميع الإشكاليات".

وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية سترسل مبلغ 950 مليار دينار لتمويل رواتب شهر شباط، وبعدها حكومة الإقليم تعلن عن جدول لصرف الرواتب".



